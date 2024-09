Modica, è morto Concetto Minardo

Modica - È venuto a mancare all’età di 89 anni Concetto Minardo fratello dell'imprenditore modicano Saro Minardo e dell'ex senatore Riccardo.

Concetto era il fratello maggiore dei nove figli, cinque maschi Michele, Giovanni, Vincenzo, Saro e Riccardo e le tre sorelle Rosetta, Pinuccia e Gina ed era molto conosciuto in città per essere stato responsabile dell’area di servizio carburanti nella zona Fiat. Qualche anno fa aveva perso il figlio Giovanni a soli 45 anni in un incidente stradale. I funerali si terranno domani mattina alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore a Modica.

Alla famiglia Minardo il cordoglio del nostro giornale.