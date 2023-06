Modica, è morto don Umberto Bonincontro

Modica - Alle 13,30 di oggi è morto Don Umberto Bonicontro, parroco modicano, giù vicario foraneo della città della Contea, originario di Scicli.

Il triste annuncio è stato dato dal Vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, che comunica "al Presbiterio e alla comunità diocesana la dipartita di Don Umberto Bonincontro, avvenuta poco fa alle 13.30. Don Umberto, originario di Scicli, ha ricoperto per lungo tempo in Diocesi l'incarico di Direttore dell'Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali; inoltre è stato per tanti anni parroco del Santuario della Madonna delle Grazie e del SS. Salvatore in Modica. Mons. Rumeo invita alla preghiera in suffragio per il caro don Umberto, affinché il Signore della vita lo accolga nella sua pace e gli conceda di celebrare ora la Liturgia del Cielo".

Abile divulgatore, per decenni ha condotto una seguitissima trasmissione televisiva a Video Mediterraneo sui temi della Fede. Da mesi don Umberto versava in condizioni gravissime in ospedale.

Il 29 gennaio aveva compiuto 83 anni.