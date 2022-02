Modica - Il commovente filmato girato da un volontario del "Rifugio di Giulia", il canile comunale di Modica: una gatta bianca giace esanime a terra, falciata da un’autovettura in transito, e lui non vuole lasciarla.

“Chi sostiene che gli animali non provano sentimenti d'amore non ha capito un tubo – scrive l’animalista sui social -, io non ho potuto fare altro che toglierla dalla strada e adagiarla sul terreno oltre il muro”.