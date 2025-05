Modica, Giovanni Sollima in concerto

Modica - Ritorna sul podio del Teatro Garibaldi di Modica il grande violoncellista Giovanni Sollima, questa volta in formazione di trio, affiancato dal pianoforte di Carlotta Maestrini e dal violino di Clarissa Bevilacqua. Domenica 11 maggio, alle ore 18.00, il rigore della musica classica si intreccerà con le sonorità più innovative del repertorio contemporaneo, per un appuntamento della stagione musicale imperdibile. Sollima, artista di fama internazionale, violoncellista straordinario e fuori dagli schemi, non si limita mai a interpretare le note, ma la vive e la trasforma in un’esperienza unica per il pubblico. La sua visione della musica rompe ogni barriera tra generi e tradizioni, proponendo un viaggio sonoro in cui il passato dialoga con il presente, un ponte tra epoche e stili, tra il classicismo di Beethoven e le incursioni alternative dei Sigur Ros, dei System of a Down, e di Sollima stesso. Il programma della serata spazierà infatti dalle geometrie armoniche del “Trio in mi bemolle maggiore Op.1 n.1” di Ludwig van Beethoven ai mondi più eterei e sperimentali di “Ara Batur” dei Sigur Ros, dall’arrangiamento di “Chop Suey” dei System of a Down, un pezzo che ha segnato la storia del rock alternativo, a “Short Trio Stories”, firmato dello stesso Sollima.

Ad affiancare il compositore e violoncellista siciliano sono due giovani interpreti, la pianista Carlotta Maestrini e la violinista Clarissa Bevilacqua, due musiciste di grande sensibilità e talento. “Avere nuovamente Giovanni Sollima sul palco del Teatro Garibaldi è per noi un grande onore – commentano il presidente della Fondazione Garibaldi Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Il suo modo di concepire la musica, libero e coinvolgente, rappresenta perfettamente lo spirito della nostra programmazione. Questo concerto è un invito ad abbattere le barriere tra i generi e a lasciarsi trasportare dal potere evocativo della musica”.

La stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l.. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/concerto-trio-modica. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.