Modica, i Lions restaurano una fontanella in Corso Umberto

Modica - Il Lions Club Modica, presieduto da Aurelio Boncoraglio, ha restaurato la fontanella pubblica sita in corso Umberto all’incrocio con via Fratantonio ripristinando la struttura realizzata anticamente in pietra locale. E’ stata anche riattivata la funzionalità della fontanella mediante il collegamento all’acquedotto comunale per cui è possibile usufruire dell’acqua potabile. Il Lions Club di Modica ha scelto di restaurare la fontanella all’incrocio di via Fratantonio in quanto è collocata in un punto del centro storico giornalmente frequentato da cittadini e soprattutto da tanti turisti in quanto posta nel percorso che da Corso Umberto si snoda sia verso il Duomo di San Giorgio che la chiesa madre di San Pietro.

“Abbiamo restituito alla città di Modica - spiega il presidente del Lions Club Aurelio Boncoraglio - l’utilizzo di fontanella pubblica sia per dare un ulteriore segno del nostro servizio nel centro storico ma anche perché con l’accesso all’acqua potabile pubblica si avrà un impatto positivo per l’ambiente ricorrendo sempre meno all’utilizzo di bottiglie di plastica”. Alla cerimonia di consegna della fontanella sono intervenuti l’ex sindaco di Modica Ignazio Abbate ed il presidente della zona 21 del distretto Lions Carlo Scollo.