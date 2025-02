Modica, il sindaco Monisteri nomina la giunta bis

Modica - Restano fuori l'ex vicesindaco Giorgio Belluardo, Chiara Facello e Delia Vindigni.

Nominata dal sindaco, Maria Monisteri, la nuova Giunta Municipale di Modica. Ecco i nomi e le deleghe: Assessore – Vice Sindaco Rosario Viola: Risorse umane, Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Partecipate, Sicurezza luoghi di lavoro, Protezione dati, Stato Civile, Anagrafe, Servizi elettorali, Servizi cimiteriali, Relazioni con centri sociali comunali; Assessore Agatino Antoci: Urbanistica, Valorizzazione Patrimonio comunale, Sviluppo economico, Fiere e Mercati, Turismo, Protezione civile, GAL; 3 > Assessore Pietro Armenia: Manutenzioni, Centro Storico Decoro e Arredo Urbano, Unesco; Assessore Samuele Cannizzaro: Ecologia e politiche ambientali, Transizione ecologica, Politiche per la tutela e difesa degli animali, Randagismo, Politiche Giovanili; Assessore Antonio Drago: Lavori Pubblici, Mobilità urbana ed extra Urbana, Transizione digitale e Innovazione Tecnologica, FUA, Relazione con il Consiglio Comunale; Assessore Concetta Spadaro: Politiche Educative e Istruzione, Politiche Sociali e Inclusione, Associazionismo e Volontariato; In capo al Sindaco restano: la competenza nelle materie di seguito elencate e per ogni altra non espressamente citata: Bilancio e programmazione economica, Tributi, Contrasto all’evasione ed elusione tributaria locale, Rapporti istituzionali, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche della Salute;