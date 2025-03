Modica, la rimpatriata dell'istituto Archimede 32 anni dopo. FOTO

Modica - Era il 1993 quando conseguivano il diploma all’Istituto Tecnico Commerciale e per Programmatori "Archimede" di Modica.

Oggi, dopo 32 anni, la rimpatriata, possibile grazie alla tenacia di un paio di ex-alunni che si sono prodigati affinchè l’incontro fosse stato possibile. A questa reunion, presso una nota pizzeria del corso Umberto a Modica, hanno partecipato ben 17 dei 26 alunni della classe V del corso "Programmatori" 1992/1993: otto di loro purtroppo non sono potuti essere presenti perchè stabilitisi fuori zona ma con la promessa di una nuova reunion nel periodo delle ferie estive.

Quando si sono rivisti è stato come se non si fossero mai lasciati. Tante le risate, le emozioni ed i ricordi che hanno reso speciale la serata. Immancabile una videochiamata con una professoressa. Il ricordo, poi, è andato ad un compagno di classe, purtroppo scomparso prematuramente 12 anni fa. La serata è trascorsa in sobria allegria e con la nostalgia dei vecchi tempi, a conferma che l’amicizia nata tra i banchi di scuola è destinata a durare nel tempo oltre che a rimanere per sempre in un angolo della memoria e del cuore.