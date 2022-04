Modica, muore improvvisamente Andrea Zappalorto. Aveva 54 anni

Modica - E' morto, improvvisamente, a Modica il manager Andrea Zappalorto. Nato a Trieste il 24. Settembre 1968 Andrea Zappalorto si è formato sui mercati esteri in differenti segmenti merceologici collaborando con numerosi celebri marchi italiani. Per quindici anni ha ricoperto il ruolo di Country Manager di illycaffè Niederlassung Deutschland. Le esperienze lavorative gli hanno permesso di maturare elevate competenze gestionali, commerciali e di marketing, diventando esperto conoscitore del mercato del caffè. Negli ultimi anni ha vissuto tra Monaco di Baviera e Modica. Nel 2019 è entrato in Caffè Moak assumendo il ruolo di Chief Commercial Officer.

Le esequie si terranno lunedì 4. aprile alle 11.00 nella Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, Via Vittorio da Feltre 11 a Trieste.