Modica, nasce Horecademy, l’Accademia del Gusto

Modica - Piu di duecento adesioni di professionisti del mondo Horeca, provenienti da tutta la Sicilia, hanno promosso la birra alla spina durante la Masterclass Beer, organizzata dal Gruppo Ag Distribuzione in partnership con Euroform e con il gruppo internazionale Inbev, leader mondiale della birra (il video della masterclass è visibile sui canali facebook di Ag e di Euroform).

Un momento di orientamento e formazione per generare cultura, implementare valore e creare nuove opportunità di business per la filiera di riferimento attraverso la divulgazione di know how e la costruzione di solide competenze professionali per tutta la filiera di riferimento (Ho.Re.Ca. e Modern Trade). Con la firma del patron di Ag, Giorgio Alescio e di Rosario Salamone, delegato di Eurofom ha preso avvio Horecademy, l’Accademia del Gusto che vedrà in programma un nutrito calendario di eventi formativi.

E’ stato Luca Modica, birraio e docente, a raccontare l’esperienza dell’intero ciclo produttivo della birra che viene lavorato da tanti giovani birrai, grazie ad un’impianto a loro dedicato per la formazione. Quindi, è stato il brand ambassador di Inbev, Michele Mastrangelo ad approfondire il tema della spina, gli usi, i consumi, le tendenze. Un modulo formativo pensato con l’obiettivo di proporre una nuova narrazione legata alla cultura birraria e al business dei punti di consumo, per favorire l’interazione con il mondo Ho.Re.Ca. attraverso un approccio concreto. Per imparare sul campo.

I partecipanti hanno avuto anche modo di degustare otto specialità diverse accompagnate da un banco assaggi con degustazioni e abbinamenti, preparati in real time degli allievi della scuola Euroform. “La birra diventa ingrediente- ha chiosato Mastrangelo-. Una rivoluzione che parla di abbinamenti con piatti da alta ristorazione, ricette gourmet dove la birra è l'ingrediente che fa la differenza, e di una gamma di scelta pressoché infinita che spazia dalle blanche alle acide, dalle Pils alle belghe”.