Modica, niente festa della Madonna Vasa Vasa, ci sarà bacio senza fedeli

Modica - Ci sarà il bacio fra la Madonna e il Risorto, probabilmente in chiesa, in un'ora segreta e senza fedeli, ma la festa esterna della Madonna Vasa Vasa non si terrà. Per evitare la crescita di contagi Covid e in rispetto della guerra in Ucraina (verrebbe da aggiungere, anche se nel comunicato non c'è scritto).

Il clero di Modica ha deciso di non fare la Pasqua, anticipando Scicli e Comiso, città dove parimenti, a questo punto, non si farà la festa esterna. Il comunicato del clero modicano: "Il clero del Vicariato di Modica, riunitosi in data 18.3.2022, avendo all’ordine del giorno, fra i vari punti da trattare, anche quello concernente la possibilità, concessa dalla Conferenza Episcopale Siciliana nell’ultima assemblea del 7-8-9 marzo, della ripresa delle tradizionali processioni presenti nella nostra Isola, in vista delle oramai imminenti processioni della Settimana Santa e della Pasqua.

In considerazione della crescente ripresa, nella città di Modica, dei contagi del coronavirus; prendendo atto che la tradizionale festa della Pasqua modicana, “la Madonna vasa vasa” registra un impressionante numero di diverse migliaia di persone che accorrono in tale manifestazione e che non è possibile mantenere né vigilare su un distanziamento fisico; avendo percepito, nell’opinione pubblica cittadina, in relazione alla preoccupazione relativa alla perdurante situazione pandemica, un dissenso alla ripresa dette processioni religiose; per gli oggettivi motivi suesposti, il clero del Vicariato di Modica ha disposto che per la prossima Settimane Santa e per la Santa Pasqua, anche quest’anno, saranno sospese le processioni del Venerdì Santo e della “Madonna vasa vasa”. Si assicura il regolare svolgimento delle celebrazioni liturgiche all’interno di ogni chiesa.

Il Parroco di Santa Maria di Betlem, parrocchia che organizza e promuove la festa della “Madonna vasa vasa”, assicura che i tradizionali baci della Madonna al Figlio Risorto si eseguiranno secondo modalità che evitino ingestibile assembramento di fedeli".