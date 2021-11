Modica, nuovo Cda della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi

Modica - Nuovo Consiglio di Amministrazione e nuovo Presidente alla Fondazione Giovan Pietro Grimaldi.

La nuova Commissione di Amministrazione della Fondazione G. P. Grimaldi è formata dall'𝗮𝘃𝘃. 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮, dalla 𝗽𝗿𝗼𝗳.𝘀𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗚𝗿𝗶𝗺𝗮𝗹𝗱𝗶 (Università di Catania) e dall'𝗮𝘃𝘃. 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗢𝘁𝘁𝗮𝘃𝗶𝗮𝗻𝗼. L'organo di governo sarà integrato con i componenti indicati dal Sindaco di Modica con successivo provvedimento da parte della Regione.

Il 21 ottobre scorso il Presidente uscente, avv. Filippo Pasqualetto, ha formalmente convocato i nuovi componenti a Catania presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, per procedere all’insediamento e all’elezione del Presidente.

Esperite le formalità di rito, Pasqualettoha dichiarato il formale insediamento della Commissione di Amministrazione della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi per il quadriennio 12 ottobre 2021 – 11 ottobre 2025 e, a seguito della votazione, la Commissione di Amministrazione ha proclamato all’unanimità l’avv. 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗚𝗿𝗶𝗺𝗮𝗹𝗱𝗶 per il quadriennio 2021-2025.