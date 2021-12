Modica, nuovo valzer di parroci

Modica - Il Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianò, attese le necessità di alcune realtà ecclesiali della Diocesi, sentito il Consiglio Episcopale, ha chiesto ad alcuni sacerdoti di rendersi disponibili nell’accettare nuove destinazioni pastorali per il servizio alla Chiesa locale.

Ecco la nuova nomina pastorale: Fra Corrado Germano ofm conv., amministratore parrocchiale della parrocchia San Antonio in Avola.

Don Umberto Bonincontro, rettore della Chiesa di S. Agostino in Modica (mantiene la rettoria Maria SS. Scala del Paradiso in contrada Fiumara – Modica)

Don Giovanni Mallia, vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria di Betlem e della Parrocchia Madonna della Catena in Modica.