Modica, scuole chiuse venerdì e sabato

Modica - Si terranno venerdì 29 e sabato 30 ottobre le operazioni di sanificazione e disinfestazione delle scuole di competenza comunale: infanzia, asilo nido, medie inferiori e stavolta anche gli istituti superiori di tutto il territorio comunale di Modica.

Previste per la prossima settimana, sono stati anticipate da Palazzo San Domenico su richiesta dei presidi “viste le condizioni meteo previste per questo fine settimana - comunica Ignazio Abbate - e considerata l’evoluzione della grande perturbazione attesa inizialmente per giovedi 28 e ora ritardata a venerdì”.

“Abbiamo preferito lasciare a casa i ragazzi in questi due giorni da bollino rosso”, spiega il sindaco. Le lezioni s’interromperanno dunque giovedì, per riprendere regolarmente lunedì prossimo. Nell’ordinanza non rientrano le strutture private, che hanno il loro calendari.