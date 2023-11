Modica, si intitoli Piazzetta Grimaldi alla archeologa Annamaria Sammito

Modica - Il 1 novembre 2023 le Associazioni Culturali VIA, Proserpina, Associazione delle guide turistiche di Ragusa - AGT RAGUSA, il Centro Studi sulla Contea di Modica e l’Ente Liceo Convitto hanno presentato al Sindaco di Modica e a tutta l’Amministrazione Comunale, la richiesta di intitolazione di Piazzetta Grimaldi alla compianta Annamaria Sammito, scomparsa prematuramente il 29 giugno del 2021.

L’iniziativa permetterà di ricordare l’instancabile operato della dottoressa Sammito e l’amore e l’impegno profusi nel corso della sua breve ma intensa carriera non solo in qualità di Archeologa ma anche di Assessore alla Cultura del Comune di Modica. L’intitolazione della piazzetta antistante la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore che tanto amava, contribuirà ad una crescita civica di tutta la comunità e preserverà la sua lezione.

Le Associazioni di Modica sono ben consapevoli del fatto che la legge sulla toponomastica preveda e regolamenti il trascorrimento di 10 anni dalla morte dell’individuo in questione, e che la scomparsa improvvisa di Annamaria Sammito, all’età di 56 anni, sia avvenuta solo nel 2021. Tuttavia la stessa legge prevede l’ipotesi di una deroga nel caso di persone che si siano distinte per particolari benemerenze e che spetti alla Prefettura il compito di valutare eventuali richieste a tale merito.

L’istanza include più di 3000 firme raccolte a sostegno dell’intitolazione, nonché numerose testimonianze di amici e colleghi che l’hanno conosciuta ed amata: l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice; la Prof.ssa Lucia Arcifa e il Prof. Pietro Maria Militello dell’Università di Catania; la Prof.ssa Isabella Baldini dell’Università di Bologna; Prof. Sławomir Moździoch dell’Università della Polonia; Prof. Uccio Barone, già Rettore Università di Catania; gli ex Soprintendenti ai BB.CC.AA. di Ragusa Arch. Vera Greco e la Dott.ssa Rosalba Panvini; gli amici e colleghi archeologi Saverio Scerra, Salvina Fiorilla, Angela Maria Manenti e Rev. Vittorio Rizzone; i giornalisti Salvo Cannata, Chiara Scucces e Saro Di Stefano; lo storico dell’arte Paolo Nifosì e il prof. Francesco Lucifora dell’Accademia di Belle Arti di Catania; Piero Torchi, già sindaco di Modica e Sebastiano Gurrieri, già sindaco di Chiaramonte Gulfi; gli attori Andrea Tidona e Alessandro Quasimodo; l’illustratore Angelo Ruta (Corriere della sera).

Ma chi era Annamaria Sammito?

“Annamaria ha rappresentato per il territorio della Sicilia sud-orientale una straordinaria risorsa intellettuale, volano fecondo di iniziative culturali e conoscenza scientifica. La sua attività instancabile ha notevolmente ampliato nel corso degli ultimi decenni la comprensione del patrimonio archeologico del territorio ragusano” (Prof.ssa Lucia Arcifa). “Una donna educata secondo i principi cristiani che da sempre metteva in praticava sia in prima persona –attraverso l’opera di volontariato sia partecipando alla vita comunitaria della parrocchia di Santa Teresa, sostenendo e incoraggiando l'importante azione che la Chiesa ha svolto e svolge per la crescita e la maturazione della comunità cristiana” (Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice). “È stata una persona straordinaria, una collega speciale ed una grande amica; una studiosa preziosa non solo per le sue ricerche ma anche per l’amore che nutriva per il territorio ibleo” (Dott.ssa Salvina Fiorilla). “Intitolare alla compianta Annamaria Sammito la piazzetta antistante la chiesa di San Nicolò Inferiore è un riconoscimento dovuto alla studiosa competente e alla ricercatrice instancabile, che ha contribuito a restituirci le tracce indelebili di un glorioso passato. Questo atto simbolico serve come appello per le nuove generazioni a coltivare la memoria condivisa di una città ricca di Storia e di storie da riscoprire che ci aiutino a segnare le vie del futuro” (Prof. Uccio Barone).

“Poche volte un’espressione politico-amministrativa di una città ha messo d’accordo tutti sul fatto che fosse la persona giusta al posto giusto, che finalizzasse ogni passaggio del suo lavoro al bene della sua Modica e che competenza, impegno e serietà fossero temi imprescindibili del suo agire al di là di ogni posizionamento ideale. Annamaria Sammito è stata un’eccellente archeologa, un’ottima amministratrice di Modica per 5 anni e un’eccellente docente universitaria. Ma è la sua enorme umanità, la sua voglia continua di scoprire l’eredità del passato per lasciarne traccia nel futuro, la capacità di far convergere su di sé il plauso di chiunque avesse a cuore ciò che lei sapeva, ad averne fatto un punto di riferimento e un valore assoluto per Modica” (Salvo Cannata). “È stata capace di interrogare le cave e le pietre, e di farle parlare. Ha acceso una piccola luce sul nostro passato, spingendosi così a fondo da sentirne le vertigini. È importante che questo lavoro non vada perso, che queste domande continuino a riecheggiare. Anche adesso, per noi e per chi ci sarà dopo di noi” (Angelo Ruta).