Modica si scopre country, al gran ballo di gruppo western FOTO | VIDEO

Modica - Gran finale ieri sera al Borgo Don Chisciotte per la 2° edizione del Country Restart fest Sicilia 2021, unica tappa nazionale al Mezzogiorno delle gare sportive di ballo western riconosciute da Asi Coni. La tre giorni ha registrato numerosi partecipanti stranieri, in particolare da Svizzera e Malta, non solo in pista ma anche tra gli stand di artigianato e enogastronomia locale. L’ingresso è stato libero ma con green pass, vista la folla richiamata dall’evento. Questi alcuni momenti dell’evento: gli altri li trovate sulla pagina Facebook del festival.