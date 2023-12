Modica, sicurezza alimentare, Calabrese: "È come il trapezista"

Modica - “Comunicare la qualità e la sicurezza degli alimenti di origine animale a tutela della salute dei cittadini”. È il titolo del convegno sulla qualità e sicurezza alimentare che si è tenuto a Modica sabato 9 dicembre, organizzato dalla Leocata Mangimi e Avimecc, terminato con la ‘Lectio’ del professore Giorgio Calabrese, specializzato in scienza dell’alimentazione, consulente scientifico del Ministero della salute, nonché Presidente del comitato nazionale per la sicurezza alimentare.

"I controlli sulla filiera alimentare? Sono necessari. Chi prepara alimenti è come il trapezista -dichiara Calabrese-, sa fare il proprio esercizio ma può sempre sbagliare". L'intervista di Video Regione.

