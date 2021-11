Modica, Torre Palazzelle non è in vendita, matrimoni salvi

Modica - Torre Palazzelle a Modica non è in vendita. Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, una lettera del legale di Massimiliano Longo, affittuario della struttura, che interamente riportiamo:

"Ecc.ma Direzione,

è apparso e rimane online un articolo: https://www.ragusanews.com/economia-modica-torre-palazzelle-in-vendita-il-comune-rinuncia-ai-matrimoni-foto-141880/.

Detto articolo riporta notizie non vere: il mio cliente, Longo Massimiliano, ha in affitto per i prossimi 13 anni la struttura e non intende venderla ne tantomeno cedere la gestione della stessa. Ciò doverosamente premesso, si chiede media tempora, negli stessi modi e negli stessi spazi l'immediata rettifica della notizia stessa.

L'indicazione della fonte con inoltro della missiva ai fini dell'azione risarcitoria derivante dalle disdette intervenute nella struttura". Firmato, Avvocato Dario Giannone Malavita.

La fonte di Ragusanews è pubblica e consultabile. Si tratta del sito di Sotheby's (https://www.italy-sothebysrealty.com/it/vendita/immobili-di-pregio-in-vendita/modica-esclusiva-dimora-storica-a-modica-6158.html) e di Immobiliare (https://www.immobiliare.it/annunci/90346209/), ma anche Casa.it (https://www.casa.it/immobili/42822065/). Riportiamo ad ogni buon conto anche screeshot degli annunci immobiliari. Precisiamo che le attività di banchettistica e i matrimoni sono salvi.