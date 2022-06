Modicana partorisce in casa una bellissima bimba. Stanno tutti bene

Modica - Stanno tutti bene. Una donna di 36 anni di Modica Alta, già mamma e alla seconda gravidanza, ha partorito in casa una bellissima bambina di tre chili. La donna ha avvertito la rottura delle acque e, quando ha capito che non c'era più tempo per chiamare l'ambulanza, ha deciso serenamente di dare alla luce il secondo figlio in casa. Così è stato.

Subito dopo la donna si è recata in ospedale, al Maggiore Nino Baglieri di Modica, con la neonata, al reparto di ostetricia e ginecologia diretto dal dottore Giovanni Cavallo. La bambina pesa tre chili e gode di ottima salute insieme alla mamma.