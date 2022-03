Mondiali 2022, Italia-Macedonia al Barbera: biglietti a prezzi popolari

Palermo - Da venerdì 4 marzo la vendita libera dei tagliandi per l'attesa partita della Nazionale contro la Macedonia, il prossimo giovedì 24 marzo allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo: il match è valida per i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo di calcio 2022. In caso di vittoria, gli azzurri del ct Roberto Mancini dovranno poi affrontare in trasferta Portogallo o Turchia.

Per l'Italia è la 16esima partita giocata in Sicilia e il bilancio, finora, è nettamente favorevole: 13 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Vista l'importanza della sfida, la Figc ha deciso di chiamare a raccolta tanti tifosi mettendo in vendita i biglietti a prezzi popolari: si va dai 10 euro per le curve ai 60 euro per la tribuna centrale, con tante agevolazioni riservate a famiglie, donne, giovani e over 65.