Mondo crypto: il punto sulle piattaforme più gettonate per investire

Le statistiche relative al numero di iscritti delle piattaforme per il trading online mostrano in modo inequivocabile che questa modalità di investimento è sempre più spesso scelta da persone di tutto il mondo. Per questo motivo, gli ultimi tre anni sono stati spesso denominati come quelli relativi al boom del trading online. Si tratta di un aspetto molto importante e non soltanto di una tendenza del momento, per il semplice fatto che coinvolge le abitudini delle persone e mostra un vero e proprio cambiamento nelle modalità di investimento.

Rispetto a quanto avveniva in passato, infatti il trading online ha avviato la cosiddetta "finanza personale", ovvero la possibilità per ogni persona di gestire autonomamente i propri investimenti direttamente dallo smartphone, dal pc o dal tablet. In generale è poi molto importante anche il fatto che, grazie a questa modalità, gli investimenti sono stati resi alla portata di chiunque e non necessitano più di cifre obbligatoriamente elevate. Per iniziare a fare trading online oggi è infatti necessario solo scegliere bene una piattaforma di investimento tra le più gettonate.

Il leader del settore: eToro

eToro è la piattaforma più conosciuta, apprezzata e utilizzata al mondo. Infatti, come spiegato nella recensione di criptovaluta.it, testata giornalistica online con focus sul mondo crypto, questo broker presenta molteplici vantaggi, dalle grafiche molto intuitive alle numerose funzionalità che aiutano i traders ad operare in autonomia sui mercati finanziari.

Tra i tanti punti di forza di eToro sono sicuramente da menzionare, ad esempio:

Zero commissioni sulle compravendite.

Triplice licenza di sicurezza.

Copytrading .

Conto demo gratuito.

Social trading .

Catalogo molto ampio.

Strumenti di gestione avanzati.

I principianti spesso scelgono eToro per la sua intuibilità e per il fatto che permette da subito di iniziare ad investire grazie al copytrading, la modalità che consente di replicare le scelte di altri investitori che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti. Il social trading è invece importante perché permette agli utenti di scambiarsi informazioni utili e dati statistici interessanti, mentre il catalogo molto ampio offre tante possibili strategie di investimento. Infine è importante segnalare anche gli strumenti di gestione avanzata come lo stop loss e il take profit che fanno scattare automaticamente le vendite al raggiungimento di valori prestabiliti, sia in positivo che in negativo.

Informazioni su Capital.com

Anche Capital.com è un broker altamente sicuro e molto apprezzato. Per chi investe non sono previsti costi fissi e agli investimenti vengono applicati soltanto degli spread e degli overnight molto concorrenziali rispetto alle condizioni medie del mercato. Questo broker permette anche ai propri iscritti di beneficiare di corsi di formazione gratuiti, particolarmente utili per i principianti.

Inoltre anche Capital.com dispone di un livello elevatissimo di sicurezza e anche di un ottimo servizio di assistenza clienti, attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24. Capital.com può poi essere utilizzato anche in abbinamento con la piattaforma MetaTrader 4, la più utilizzata dai professionisti del settore. Il catalogo di questo broker è poi particolarmente fornito, sia di criptovalute che di azioni, valute, indici e materie prime. Questo aspetto è molto utile per chi desidera poter differenziare nei propri investimenti.

Caratteristiche di FP Markets

Un altro broker che si è fatto conoscere e apprezzare negli ultimi anni è FP Markets, un marchio che ha investito moltissimo sulla conoscenza del proprio brand. Si tratta di una piattaforma che include più di 11.000 asset, che ha delle grafiche intuitive, dei certificati di sicurezza di primissimo livello e che consente di avere accesso ai mercati finanziari senza dover spendere nulla in commissioni sulle compravendite. Anche FP Markets presenta poi un conto demo molto interessante soprattutto per i principianti che si stanno avvicinando a questa modalità di investimento per le prime volte.

In generale anche FP Markets garantisce un livello di assistenza molto elevato e consente ai propri iscritti di investire con sicurezza su tantissimi asset differenti tra loro. Le funzionalità sono inoltre ottimali anche per poter impostare e gestire una buona strategia di investimento, la quale dipende sempre dalle scelte del trader e dalla sua propensione al rischio. In conclusione è quindi evidente che eToro, Capital.com e FP Markets rappresentano tre ottime alternative di altissimo livello per chi desidera investire utilizzando il trading online.