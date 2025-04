Monreale, sparatoria davanti a un locale: tre giovani morti e due feriti

Monreale, Palermo - È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata avvenuta in via Benedetto d'Acquisto a Monreale (Palermo), vicino a piazza Duomo a Monreale. Le vittime erano giovanissime: Massimo Pirozzo, 25 anni, Salvatore Turdo, 24 anni, e Andrea Miceli di 34, deceduto poche ore dopo all’ospedale Civico di Palermo. Gli altri feriti hanno 24 e 16 anni.

La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell'aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. Davanti agli ospedali Ingrassia e Civico, dove si trovano le vittime della sparatoria, si sono presentati numerosi familiari e amici delle vittime, con grida e scene di disperazione. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sembrerebbe che alcuni feriti non facevano parte dei gruppi che si sono affrontanti in una rissa. Quando sono stati esplosi i colpi di pistola c'è stato il fuggi fuggi generale, e il panico tra gli avventori. I carabinieri stanno cercando di acquisire le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato. «Sono sconvolto per quello che è successo, scene da far west a cui Monreale non è abituata — commenta il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale a Monreale, Marco Intravaia (Forza Italia) —. Un momento di festa che si è trasformato in tragedia. Tutta la città è attonita, confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e che gli assassini siano assicurati presto alla giustizia».