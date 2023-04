Scicli - Visita informale e sotto traccia del Vescovo di Mazara del Vallo, il modicano monsignor Angelo Giurdanella nei giorni scorsi a Scicli. L'alto prelato era in compagnia di alcuni sacerdoti della diocesi di Mazara del Vallo per far conoscere loro i centri barocchi di Modica e Scicli.

Una visita turistica e culturale nei luoghi della sua diocesi di provenienza.