Monsignor Luigi Renna prossimo arcivescovo di Catania

Catania - Potrebbe essere monsignor Luigi Renna, attuale vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano (Foggia) il successore dell’arcivescovo di Catania monsignor Salvatore Gristina, dimissionario per raggiunti limiti di età. L'ipotesi, che è più di una indiscrezione, è stata rilanciata dalla testata “L’edicola del Sud-Puglia Basilicata”.

Il presule pugliese (nato a Corato ma la famiglia è di Minervino Murge, nella diocesi di Andria), 56 anni il prossimo 23 gennaio, è uno dei vescovi più giovani della regione: è stato nominato il primo ottobre del 2015 da papa Francesco.

«Nel cuore del territorio foggiano, che rappresenta ormai un’emergenza nazionale per la criminalità organizzata - scrive la testata on line - Renna è da tempo in prima linea contro la mafia e la corruzione e ha messo al centro della sua missione soprattutto la legalità, l’impegno sociale, le periferie dimenticate ed esistenziali: gli ultimi, i poveri, gli invisibili». Caratteristiche, dunque, che andrebbero nel solco delle indicazioni pastorali del Pontefice che ha spesso indicato i nuovi presuli fra volti meno noti ma con un solido impegno sociale.