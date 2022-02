Monsignor Renna: per i social serve la patente

Catania - Il nuovo arcivescovo di Catania monsignor Luigi Renna ha le idee chiare. Per usare i sociale ntework serve una patente etica, che educhi a formare e a comunicare valore. "Viviamo in un'epoca in cui tutti si sentono giornalisti. Rendiamoci conto che non tutto ciò che diciamo è formativo. Quando nacquero le prime auto in Italia non c'era l'obbligo della patente. Le persone le acquistavano, pensavano di saper guidare e accadevano un sacco di incidenti. Dall'inizio del 900 è stato obbligatorio avere la patente. La stessa cosa accane nei social oggi. Ci sono tanti incidenti perchè non è richiesta una patente etica per usarli e non capiamo che anzichè formare possiamo deformare".

L'ingresso di Monsignor Luigi Renna nell’Arcidiocesi di Catania avverrà oggi in Cattedrale.