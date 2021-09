Monterosso Almo, show pirotecnico per San Giovanni Battista VIDEO

Monterosso Almo – Le immagini dello spettacolo pirotecnico che si è tenuto ieri davanti alla Basilica di San Giovanni Battista, a Monterosso Almo, in occasione della festa patronale. Non sono mancati dei momenti di assembramento, come già accaduto il 24 agosto scorso durante le celebrazioni di San Bartolomeo a Giarratana.

Tuttavia la maggior parte delle persone indossava correttamente la mascherina, come previsto dall’area gialla. I filmati sono stati diffusi online dall’utente Giovanni Cappuzzello: nel secondo, l’uscita della statua del Santo Patrono dalla chiesa, per la processione lungo le vie cittadine.