Morta a 104 anni suor Luisida, beffò i nazisti con un finto funerale

Verona - Suor Luisidia Casagrande, a «suora dell’ospedale», la chiamavano tutti a Verona. È morta oggi a 104 anni. Di cui 68 ad analizzare provette e a dirigere, come caposala, il laboratorio analisi dell’ospedale di Borgo Trento. Quel laboratorio di cui lei ha scritto la pagina più importante. Una storia di resistenza e resilienza.

Il suo nome «secolare» era Lina. Lo lasciò nel 1938, quando prese i voti, a vent’anni. Lei che, originaria della provincia di Treviso dove nacque il 20 giugno 1918, a Verona era arrivata per quelle «chiamate». Quelle della fede e della scienza. La volontà di farsi suora Luisidia l’aveva manifestata a 14 anni. «Lo dissi a mio padre - raccontava, l’ultima volta appena quattro anni fa a TelePace - e lui mi rispose:”non voglio contrariare la volontà di una figlia, quando so che non va a fare del male. Ma pensa bene a quello che stai per fare, perché un domani non avrai da pentirtene”». Non si pentì mai, suor Luisidia. Anzi. Fu la madre superiora delle Sorelle della Misericordia a dare il permesso all’allora direttore del laboratorio di assumerla, lei che era convinta di non poter lavorare lì «perché prima non c’erano mai state suore. Entrai in servizio il giorno di Pasqua del 1939. Ho lasciato quel laboratorio il 31 gennaio 2007», diceva. La beffa del finto funerale ai nazisti È stato in quel lasso di tempo, che suor Luisidia ha scritto la sua storia di resistenza e resilienza. Aveva cent’anni quando ancora la raccontava. Seduta davanti a un computer che usava come una ventenne. «Era il 1943. Alla mattina io arrivavo in ospedale prima dei tedeschi. Così, giorno per giorno, portavo via del materiale e piccole apparecchiature, il necessario per eseguire gli esami più urgenti. Nel laboratorio c’erano le bare del Comune per gli indigenti. Con quel materiale ne riempii quattro. Poi chiamai il carro funebre. A guidarlo era una persona fidata. Caricammo le quattro bare e salii anch’io. Solo che invece che al cimitero le portammo all’ospedale militare di piazzetta Santo Spirito dove erano ricoverati i pazienti del Civile». E quel laboratorio che lei fece «traslocare» sui carri da morto non perse neanche un giorno di attività. Era lì, Suor Luisidia, all’ospedale militare dove aveva portato le sue amate provette e dov’erano i malati di Borgo Trento, anche la notte del 5 luglio del 1944, quando un bombardamento ridusse tutto in macerie. Morirono 45 ricoverate del reparto di Chirurgia e cinque consorelle di suor Luisidia. Lei tentò di salvarle, ma non ce la fece.