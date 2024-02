Morta Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset aveva 35 anni

«Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia». Nell’ultimo suo post su Instagram trapelava per la prima volta il timore di non farcela. Carlotta Dessì, giovane giornalista Mediaset, aveva capito di avere poco tempo da vivere. Dall’agosto scorso aveva scoperto di essere malata e in pochi mesi le sue condizioni erano precipitate. Nonostante le cure immediate, l’amore della sua famiglia, dei suoi cari e dei colleghi, Carlotta non ce l’ha fatta. Nel pomeriggio di martedì 6 febbraio, a soli 35 anni se n’è andata.

La 35enne Cagliaritana era un volto conosciuto, giornalista televisiva Mediaset aveva lavorato per diversi programmi del Gruppo, tra cui «Mattino 5», «Pomeriggio 5» e «Fuori dal Coro». Per la trasmissione di Mario Giordano Carlotta aveva condotto alcune inchieste. Di recente , con grande forza e coraggio, la giornalista era andata ospite nel programma in cui era stata negli ultimi anni inviata. È stata l’ultima sua volta in tv, una specie di congedo.