È morta Daniela Granvillano

Vittoria - È morta la scorsa notte a 47 anni Daniela Granvillano, nota imprenditrice della ristorazione e proprietaria di Villa Davide a Vittoria e Villa Daniela a Gela. Daniela ha gestito insieme alla famiglia, il papà Totuccio, la mamma Enza e il fratello Davide due rinomati locali per trattenimenti nuziali.

"Bella, solare, amica di tutti, ospitale! Daniela Granvillano ci ha lasciati stanotte. Chi non ha mai conosciuto Villa Davide a Vittoria o Villa Daniela a Gela? Daniela invitava e accoglieva tutti nelle sue infinite feste. Riposa in pace, non dimenticheremo mai il tuo sorriso", scrive un'amica.

I funerali saranno celebrati domani lunedì 25 dicembre alle ore 11 nella chiesa del Santo Spirito.