È morta Ilaria Iacoboni, giornalista e speaker di Radio Capital. Aveva 49 anni

Roma - È morta questa mattina a Roma, a soli 49 anni, Ilaria Iacoboni, giornalista che lavorava a Radio Capital, una delle voci del Tg Zero diretto da Edoardo Buffoni. Era malata da tempo. Lascia il compagno e il figlio di 12 anni. «Siamo affranti», scrivono i suoi colleghi di Radio Capital sul profilo Facebook dell'emittente. «Ciao Ilaria, solare, ironica, creativa, colonna della redazione di Capital e del Tg Zero per tanti anni - la ricorda Buffoni -. Ci mancherai, ma resterai per sempre "in onda" con noi».

Napoletana, sorella di un altro giornalista, Jacopo Iacoboni de La Stampa, autrice e conduttrice, Ilaria aveva oltre 20 anni di esperienza radiofonica alle spalle. Aveva lavorato anche con Michela Murgia e con Vittorio Zucconi.