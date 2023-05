È morta Maria Giovanna Maglie, la giornalista aveva 70 anni

Roma -Maria Giovanna Maglie è morta martedì 23 maggio: la giornalista e opinionista aveva 70 anni. A dare l’annuncio, su Twitter, Francesca Chaouqui: «Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre».

Lo scorso dicembre Maglie aveva parlato della sua malattia e degli interventi chirurgici a cui era stata sottoposta.

Il lungo calvario della giornalista era iniziato a dicembre dello scorso anno. «Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica... A un certo punto mi si è come spenta la luce». Maglie raccontò così in una intervista al Corriere. dal suo letto d’ospedale, il momento più difficile della sua vita. Il cuore della giornalista stava per cedere. Un intervento d’urgenza all’European hospital di Roma le salvò la vita. Sembrava tutto risolto, poi sono arrivate le complicazioni: «Una dopo l’altra, una maledizione».

La giornalista, dopo un esordio a l’Unità e tanti anni in Rai, da tempo era impegnata come opinionista in vari programmi tv. Ma dopo quei delicatissimi interventi cardiaci le cose non si sono mai più rimesse a posto a livello clinico. Nel quotidiano fondato da Gramsci, Maglie fu inviata in America Latina. Poi, per profonde divergenze con il Pci, lasciò il giornale e passò in Rai. Nella tv pubblica, alla scoppio della Guerra del Golfo, nel 1990 fu inviata in Medioriente per il Tg2. Negli ultimi anni si era avvicinata politicamente alle posizioni della Lega, guidata da Matteo Salvini.