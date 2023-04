È morta Mary Quant, la stilista che inventò la minigonna

Si è spenta a 93 anni Mary Quant, nota nel mondo della moda e nell’immaginario popolare come l’inventrice della minigonna, che ha introdotto negli anni Sessanta tra le collezioni di abiti femminili. La notizia è stata resa nota da un comunicato stampa diffuso dalla famiglia, riportato dalla stampa internazionale, Quant si è spenta “serenamente” questa mattina nella sua casa nel Surrey, nel sud dell’Inghilterra.

Artefice e incarnazione degli Swinging 60’s, Dame Barbara Mary Quant, questo il suo nome completo, era nata a Blackheat nel 1930, e ha rivestito un ruolo cruciale non solo tra le pagine della storia della moda, ma anche in quella dell’emancipazione femminile grazie al capo che ha fatto la sua fortuna di stilista e, nel contempo, ha dato slancio a una vera e propria rivoluzione di costume. Grazie a lei, infatti, nella seconda metà del ‘900 la minigonna si diffuse in tutto il mondo, accompagnando le istanze della seconda ondata femminista. Non immeritatamente, dunque, la famiglia l’ha definita “una delle stiliste più riconosciute a livello internazionale del XX secolo e un’eccezionale innovatrice”.

Quant iniziò la sua carriera nella moda all’inizio degli anni Cinquanta, dopo aver studiato arte all’università. Aprì una piccola boutique a Londra, dove inizialmente vendeva abiti disegnati da altri stilisti, adottando spesso fantasie e tagli considerati audaci per l’epoca.

La boutique riscosse grande successo, e Quant decise di iniziare a disegnare lei stessa i propri capi. Iniziò così a inserire nelle sue collezioni la minigonna, che divenne un capo di abbigliamento simbolo della sensibilità ed estetica del Regno Unito in quegli anni così fervidi. A ben guardare la ‘maternità’ della minigonna è una questione ancora dibattuta, se si pensa che anche André Courrèges ne rivendicava la genesi, con la sua collezione presentata nel 1964 a Parigi.

Ma è certamente di Quant il merito di averla resa uno dei simboli più rappresentativa della Londra anni Sessanta, insieme ai Beatles, la Mini Minor e la celebre Twiggy, prima modella giovanissima e androgina a indossarla.