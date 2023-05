È morta Monica Sirianni, ex Grande Fratello: aveva 37 anni

Catanzaro - Monica Sirianni, 37 anni, è morta, nella tarda serata di venerdì 5 maggio, a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro: si trovava in un bar e ha accusato un malore. Sirianni aveva partecipato come concorrente al Grande Fratello 12. A dare la notizia le testate locali.

Secondo quanto riferiscono i giornali locali che per primi hanno dato la notizia della sua scomparsa, la donna ha accusato un malore improvviso: gli amici che erano con lei hanno subito lanciato l’allarme ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, per verificare cosa abbia provocato il malore fatale.

Non è escluso che la giovane Monica sia stata colpita da un infarto. Monica, insegnante d’inglese, era salita alla ribalta quando aveva partecipato alla dodicesima edizione del reality di Canale 5, quella andata in onda a cavallo tra il 2011 e il 2012: all’epoca, a condurre il Grande Fratello c’era Alessia Marcuzzi e opinionista Alfonso Signorini. Marianna fu scelta per entrare a far parte del cast del popolare reality show quando aveva solo 25 anni. Figlia di emigrati calabresi che avevano scelto di trasferirsi a Sidney, Monica era rientrata in Italia nonostante il parere contrario dei genitori. Lavorava come insegnante di inglese.

L’edizione del GF che la vide tra i partecipanti fu vinta da Sabrina Mbarek. Inoltre la partecipazione di Monica al Grande Fratello coincise con l’inizio della sua storia d’amore con Fabrizio Conti, coinquilino conosciuto nella Casa di Cinecittà. Per inseguire quella passione, Sirianni decise di lasciare il fidanzato dell’epoca, Diego Bevilacqua. Conti si rivelò essere a tal punto coinvolto da Monica da accantonare la passione con Martina Pascutti, altra concorrente conosciuta nella Casa. Un legame importante quello nato tra i due nella Casa, che tuttavia si interruppe dopo la fine del reality show.

Monica, da tempo, era tornata alla sua vita di sempre, abbandonando il piccolo schermo. Nonostante i genitori all’estero, aveva scelto di restare a vivere in Italia.