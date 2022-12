È morta Vivienne Westwood la regina della moda inglese

Addio a Vivienne Westwood. È scomparsa a 81 anni la regina della moda britannica. Una provocatrice per eccellenza, una stilista che ha giocato un ruolo fondamentale nell’invenzione dell’estetica punk e ha saputo unire stili ed epoche come nessun altro, fino all'ultima delle battaglie: quella per una moda sostenibile

Un lutto pesantissimo per il mondo della moda che perde una creatrice eccentrica, ribelle e fuori da ogni schema. L’artista aveva iniziato a lavorare a 30 anni quando aveva aperto a Londra una boutique che era diventata un ritrovo della generazione punk. Nel corso degli anni la sua verve, il suo amore per i colori e le forme più strane le aveva permesso di imporsi e di marchiare con il suo carattere e stile le sue creazione provocatorie e innovative ma anche ispirate da costumi storici. Westwood non era solo talento, aveva studiato alla Harrow art school dove aveva frequentato corsi di moda e di design del gioiello. Prima di aprire il negozio Let it rock, che con gli anni aveva cambiato nome – era stata anche maestra.

Nei primi anni del Duemila, tra le diverse linee create ci sono state Red Label, Man Label, la Blue Label, dedicata al jeans, e infine Gold Label, prodotta in Inghilterra con tecniche sartoriali e presentata a Parigi.