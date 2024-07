Lentini, Siracusa - Un giovane di 23 anni, di Lentini, è morto in un incidente stradale avvenuto nelle ore scorse sulla Catania-Ragusa, nota come Ragusana.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Carlentini, Pietro Costanzo era a bordo di una macchina, una Golf, quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camion. Il giovane è deceduto poco dopo mentre il Tir è andato in fiamme. La strada è stata chiusa al traffico in tutte le direzioni di marcia.