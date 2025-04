Morte di Papa Francesco, l'ultima foto. Un ictus la possibile causa del decesso

Città del Vaticano - Sarebbe un ictus la causa della morte di Papa Francesco. Nelle prossime ore la Santa Sede diramerà una nota ufficiale in cui verrà indicata la causa del decesso. A piazza San Pietro suonano campane a morto per Papa Francesco. Presenti tantissimi tra turisti e cittadini.

Il governo spagnolo ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

«Mi dispiace tanto. Sono molto addolorata». Carla Rabezzana, la cugina di Papa Francesco, appena giunta la notizia della morte del Pontefice, si è chiusa nel suo dolore nella sua casa di Portacomaro, in provincia di Asti. Raggiunta telefonicamente dall'Agi, tra le lacrime, ha detto: «Non riesco nemmeno a parlare. Scusatemi, ma è una notizia terribile. Provo solo tanto, tanto dolore». Papa Francesco aveva fatto visita alla cugina Carla nel novembre del 2022, per festeggiare il suo novantesimo compleanno. In quell'occasione aveva pranzato a casa di Carla con numerosi parenti residenti in provincia di Asti.

Sette giorni di lutto in Argentina

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha decretato sette giorni di lutto per la morte di papa Francesco, «leader spirituale e guida di milioni di uomini e donne». Lo ha detto il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, ricordando Jorge Bergoglio, nato a Buenos Aires nel 1936. ​ ​«Profondo dolore per la scomparsa di Papa Francesco. Un portegno che ha superato i confini e ha portato il suo messaggio di pace, giustizia e umiltà al mondo intero». Lo scrive il sindaco di Buenos Aires, Jorge Macri sul suo profilo X, aggiungendo: «La sua eredità continuerà a illuminare molti di noi. Ãê un momento di infinita tristezza per la comunità cattolica in particolare, ma per tutta l'umanità in generale».