È morto a Roma Pierfrancesco Pacini Battaglia: il banchiere aveva 89 anni

Roma - È morto nella sua casa a Roma, città dove viveva da tempo, il finanziere e banchiere Pierfrancesco Pacini Battaglia, 89 anni, tra i protagonisti di Tangentopoli. Originario di Bientina, in provincia di Pisa, nel 1980 aveva fondato la ginevrina Banque Karfinco. Detto «Chicchi» dagli amici, per tutti era un banchiere «un gradino sotto Dio»: questa la definizione che lo ha accompagnato dopo il coinvolgimento nelle indagini di Tangentopoli.

Il suo nome venne alla ribalta nel marzo 1993 nell'ambito dell'inchiesta del pool di «Mani pulite» sui fondi neri dell'Eni per la quale fu poi condannato a 6 anni di reclusione. E fu proprio per una frase di Pacini Battaglia che, a quattro anni dall’inchiesta che ha travolto la prima Repubblica nel 1992, l'uomo simbolo della prima Tangentopoli Antonio Di Pietro finisce in uno scandalo. La frase pronunciata dal banchiere il 2 novembre 1996: «Quei due mi hanno sbancato», si lamenta «Chicchi» al telefono. Quei due sono il pm molisano e il suo amico avvocato Giuseppe Lucibello: l’ipotesi dell’accusa è che Pacini Battaglia abbia comprato i favori di Di Pietro e che il legale ne abbia approfittato. Al processo, però, tutti assolti.