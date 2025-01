È morto Adolfo Padua. Fu sindaco di Scicli e assessore provinciale

Scicli - È morto Adolfo Padua, aveva 80 anni. Medico urologo all'Asp di Ragusa, sciclitano di nascita e appartenenza, era malato da diversi anni. Sino a un mese fa aveva presenziato al premio a cui teneva in maniera speciale perché dedicato alla memoria del fratello Salvatore. Medico in pensione, nel 1985 è stato eletto consigliere provinciale fino al 1995. È stato più volte assessore provinciale alla cultura e allo sport per il Partito Repubblicano. Presidente dell’ordine dei medici nel 1988. Nel 1995 viene eletto sindaco della città di Scicli fino al 1998. Durante la sua amministrazione viene varato il progetto del depuratore della fascia costiera e l'avvio dei primi spettacoli in via Francesco Mormina Penna. La sua fu una giunta di rottura rispetto al sistema dei partiti, la prima giunta civica nella storia di Scicli.

Da sempre nel mondo dello sport, prima da atleta quale giocatore di basket, poi da dirigente, è stato medico e vicepresidente della squadra di rugby di Ragusa, poi presidente provinciale della Fidal e vicepresidente provinciale del Coni di Ragusa. Nel 2002 gli è stata conferita la medaglia d’argento del Coni per meriti sportivi.

I funerali si svolgeranno lunedì 28 gennaio alle 15:30 nella chiesa di San Bartolomeo.

Alla moglie Annamaria e ai figli Adriano ed Elvira il cordoglio del nostro giornale.