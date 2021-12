Morto avv. Raffaele Cannata: ultimo gestore dell'Hotel Bristol di Modica

Roma - E’ morto sabato sera, 11 dicembre, a Roma l’avvocato Raffaele Cannata. Aveva da poco compiuto 89 anni. E’ stato, a metà degli Anni Sessanta, l’ultimo gestore del famoso Hotel Bristol di Corso Umberto, a Modica, in quella parte del centro storico dove sorgeva anche la chiesa di Sant’Agostino: fu rasa al suolo, insieme all’albergo, per fare posto, in clima di sacco edilizio, a due palazzi.

Cannata partì per Roma: qui vinse un concorso all’Eni e fu assegnato al settore alberghiero gestito dall’Ente Nazionale Idrocarburi. L’Eni, infatti, era proprietaria dei Motel Agip e l’avvocato Cannata, fino alla pensione, svolse il ruolo di ispettore in giro per l’Italia, dove esistevano i Motel Agip: uno era anche a Modica, all’ingresso della città, dove oggi c’è il Principe D’Aragona.