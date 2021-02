Morto Christopher Plummer, l’attore di Tutti insieme appassionatamente

Ha trascorso 75 anni della sua vita tra schermo e palcoscenico, girando più di 100 film. Addio a Christopher Plummer, l'attore canadese protagonista, al fianco di Julie Andrews, del musical «Tutti Assieme Appassionatamente» (The Sound of music, 1964) è morto nella sua casa del Connecticut a 91 anni.

Plummer aveva vinto un Oscar nel 2011 per «Beginners» diventando il più anziano attore a ricevere la statuetta e si era aggiudicato una nomination per «All The Money of the World» (Tutti i soldi del mondo), in cui interpretava il miliardario Jean Paul Getty: il ruolo era stato già assegnato a Kevin Spacey, ma a seguito dello scandalo sessuale a carico dell'attore di House of Cards, il regista del film, Ridley Scott, decise di eliminare tutte le scene in cui compariva Spacey e di rigirarle con Plummer al suo posto.