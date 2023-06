Morto Dino Barraco, decano dei giornalisti di Marsala

MARSALA, 01 GIU E' morto, a Marsala, all'età di 83 anni, il giornalista Dino Barraco, per circa mezzo secolo corrispondente del Giornale di Sicilia, con cui ha collaborato fino a pochi mesi fa. Originario di Trapani, era il decano dei giornalisti marsalesi.

Insegnante di Lettere alle scuole medie, la sua carriera da cronista iniziò negli anni '70, affiancando l'allora corrispondente del Giornale di Sicilia, Matteo Alagna Foderà.

Per lo stesso quotidiano, prima di cominciare a scrivere, fece il fotografo. Fu anche direttore responsabile di alcune emittenti radiofoniche locali.

Da giovane, dopo il diploma magistrale, fu insegnante anche nel carcere di Favignana. Nel 2021, ebbe la medaglia d'oro per i 50 anni di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti.

Dino Barraco lascia la moglie Maria Pia, anche lei ex insegnante, i figli Anna ed Enzo, il genero Antonio e la nuora Laura e i nipoti Giuseppe, Maria, Leonardo e Gloria. I funerali si terranno domani mattina nella Chiesa Madre di Marsala.

(ANSA).