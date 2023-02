È morto Enzo Carra, giornalista ed ex parlamentare

Roma - È scomparso a Roma in nottata il giornalista ed ex parlamentare Enzo Carra. Aveva 79 anni. A lungo cronista ed editorialista de Il Tempo, tra il ‘70 e l’87, abbracciò poi l’impegno diretto in politica. Agli inizi degli anni ‘90 fu portavoce dc con l’allora segretario Arnaldo Forlani, poi l’ingresso in Parlamento nel 2001, con la Margherita. È stato deputato dalla 14esima alla 16esima legislatura.

Il suo nome ha segnato un episodio chiave della stagione di Tangentopoli, quando furono usati gli «schiavettoni» per condurlo in aula in tribunale, a Milano, dopo l’incriminazione e l’arresto per false informazioni al pm, Di Pietro, nell’ambito dell’inchiesta Enimont. Episodio che scatenò una polemica molto accesa.