Morto Fulco Pratesi, fondatore del Wwf

Roma - Fulco Pratesi è morto questa notte nell'ospedale dove era stato ricoverato nella Capitale. Aveva 91 anni.

Fulco Pratesi è morto questa notte nell'ospedale dove era stato ricoverato: non ci si aspettava che le sue condizioni peggiorassero così rapidamente fino al triste inevitabile epilogo. «Con grandissima tristezza e un pizzico di incredulità - l'annuncio del Wwf questa mattina presto - vi comunico che il nostro Fulco ci ha lasciati. Era stato ricoverato qualche giorno fa con la speranza di una rapida soluzione, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto e se n’è andato questa notte».

Lucido e partecipe delle attività ambientaliste di cui è stato sostenitore fino alla fine. «Non ci sono parole sufficienti per raccontare cosa la sua vita ha significato per molti di noi personalmente, per tutto il Wwf e più in generale per l’ambientalismo italiano, che ha letteralmente rivoluzionato - prosegue il breve testo scritto per annunciare la scomparsa -. Ci lascia il compito di difendere tutte le conquiste degli anni passati e di immaginarne di nuove… e lo faremo, insieme».