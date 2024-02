È morto Giovanni Scarso, ex commissario Provincia Ragusa

Vittoria - Ieri sera si è spento l’avv. Giovanni Scarso, il primo commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nominato dal presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, che gli conferì i poteri di presidente, giunta e consiglio.

Il dirigente generale in quiescenza, si insediò il 25 maggio del 2012 dopo il passaggio delle consegne con il presidente eletto uscente Franco Antoci ed amministrò l’Ente fino al 31 dicembre del 2013. Originario di Vittoria, già segretario provinciale della Democrazia Cristiana per diversi anni (è stato l’ultimo segretario dalla cui carica si è dimesso nel febbraio del 1993), già direttore del Consorzio di Bonifica dell’Acate e Procuratore onorario per dieci anni presso la Procura della Repubblica di Ragusa, nel 2017 fu nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “Grande Ufficiale della Repubblica”.

Avrebbe compiuto 89 anni a luglio.