Morto Giulio Santagata, il cordoglio di Vasco Rossi

Modena - È morto Giulio Santagata. Romano Prodi perde un altro pezzo della sua storia. Santagata insieme al Professore e ad Arturo Parisi aveva fondato l’Ulivo, era l’unico del gruppetto di amici alla partenza con una storia di comunista alle spalle, anche se suo fratello Marco, italianista famosissimo, stesse idee, aveva scritto “Papà non era comunista”, sul padre sindacalista dc a cui è dedicata una strada strada a Zocca, paese della famiglia. Era amico di Vasco Rossi, che solo per lui si è speso in campagna elettorale, nel 2006, quando Santagata venne eletto deputato con l’Unione di Prodi, di cui divenne ministro per l’Attuazione del Programma. Era nato l’1 ottobre 1949. Era stato consigliere di Nomisma, della Fiera di Bologna, di varie strutture economiche.

La famiglia ha fatto sapere che non vi saranno funerali pubblici per scelta con lui condivisa. Da tempo aveva dei problemi di circolazione: da qualche giorno era in coma irreversibile. E’ morto a Modena dove risiedeva, con la moglie Lalla e i due figli. Con Parisi è stato il “cervello” dell’Ulivo, anche se nella prima avventura di Prodi, nel 1996 non volle nessun incarico politico. Scelse di farsi eleggere nel 2001, caduto Prodi fra Bertinotti e D’Alema e Berlusconi socuro vincitore, nella Margherita. Se Parisi era l’ideologo, Santagata era l’organizzatore progettuale, il capo delle campagne elettorali. A lui e a Gianni Pecci si deve l’invenzione del vecchio pullman con cui Prodi percorse l’Italia e del moderno Tir del comune amico Giovanni Fagioli con cui si mosse nel 2006. E la Fabbrica del Programma, fuori Corticella a Bologna, in cui pianificò una serie di incontri con ogni tipo di rappresentanza sociale ed economica per un progetto di governo. Era l’uomo che univa conoscenza del territorio, destreggiarsi della politica, capacità manageriali.

Un pensiero è venuto anche da Vasco Rossi, originario di Zocca, come l’ex ministro. «Ciao Giulio, amico simpatico leale e sincero! Uomo “intelligente ironico e colto”», ha scritto il Blasco, allegando alle parole alcune foto che lo ritraggono con Santagata in anni differenti. «Io oggi sono molto triste ma nel mio cuore Giulio non morirà mai», conclude Vasco Rossi.