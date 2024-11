Ragusa - È morto Giuseppe Tamburini, ex presidente del Tribunale di Modica e poi di Ragusa. I funerali si terranno domani alle 16 a Siracusa. Siracusano, per quattro anni guidò il Tribunale di Modica dopo essere stato presidente del Tribunale di Caltagirone. Concluse la sua carriera come presidente del Tribunale di Ragusa nel 2016.

Aveva 80 anni.