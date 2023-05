È morto Helmut Berger, l'attore austriaco compagno di Luchino Visconti

Helmut Berger, il celebre attore austriaco nonché storico compagno di vita di Luchino Visconti, si è spento a Salisburgo all’età di 78 anni. Gli esordi di Berger nel mondo dello spettacolo prendono il via con il suo trasferimento a Londra appena diciottenne, dove prende lezioni di recitazione e inizia a posare come modello. Il successivo spostamento in Italia gli permetterà di frequentare i corsi di teatro presso l’Università per Stranieri di Perugia, decidendo poi di proseguire la sua carriera a Roma. Nel nostro paese Berger raggiunse la massima popolarità negli anni ’70 recitando soprattutto in film diretti dallo stesso Luchino Visconti, il noto regista italiano con il quale – a partire dal loro primo incontro avvenuto nel 1964 – intraprese un importante legame, tanto professionale quanto sentimentale.

Nella sua carriera rimangono indelebili le interpretazioni offerte in film come La caduta degli dei (1969), Ludwig (1973) e Gruppo di famiglia in un interno (1974). Particolarmente noto presso il grande pubblico è il ruolo da lui recitato in Ludwig, dove presta il volto a controverso sovrano Ludovico II di Baviera. Tra le altre pellicole più famose alle quali ha preso parte vi è La strega bruciata viva, episodio del film collettivo Le streghe il quale ne ha rappresentato l’esordio sul grande schermo, seguito poi dal primo ruolo da protagonista ottenuto in I giovani tigri (1968) diretto da Antonio Leonviola. Nel 1970 prende invece parte a Il giardino dei Finzi Contini diretto da Vittorio De Sica, il quale ottenne l’Oscar per il Miglior film straniero nel 1972.

Il sodalizio tra i due artisti avrà fine solo con la morte dello stesso Visconti avvenuta nel 1976, evento che avrà un profondo impatto sulla vita privata e professionale di Helmut Berger. Negli anni ’80 l’attore austriaco partecipò a produzioni televisive come Fantomas ed alla celeberrima serie statunitense Dynasty, mentre nel decennio successivo entrò nel cast di Il padrino – Parte III diretto da Francis Ford Coppola. Nel 1993 riprese il ruolo di Ludovico II di Baviera in Ludwig 1881 diretto da Donatello Dubini e Fosco Dubini.