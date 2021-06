È morto il cuoco Paolo Armando, di MasterChef: aveva 48 anni

Cuneo - È morto Paolo Armando, ex concorrente di MasterChef 4. Aveva 48 anni e viveva a Madonna dell'Omo, in provincia di Cuneo. Informatico dipendente della Provincia, Paolo era sposato e padre di tre figli. Faceva anche il catechista e la cucina era una delle sue grandi passioni. Aveva infatti partecipato a Masterchef, arrivando alle semifinali. Molti spettatori lo avevano soprannominato "La tigre" per la sua grinta appunto.

“Una grande perdita per il nostro ente – ha detto il presidente della Provincia, Federico Borgna – ma anche per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali". Paolo Armando era sposato con Paola Ramello, e i suoi 3 figli hanno rispettivamente 15 anni, 12 anni e Francesco.