Morto il dj Nicola Vox, memorabili le sue serate a Taormina

Taormina - È morto all'età di 46 anni il dj Nicola Garofalo, conosciuto da tutti come Nicola Vox. Molto conosciuto per le sue esibizioni tra Taormina e Giardini Naxos, ha lasciato sgomenti i colleghi siciliani e non solo. Il vocalist ha intrattenuto intere generazioni in molte discoteche dell'Isola, e il suo motto, durante le serate, era: “La Sicilia che balla, il popolo più bello d’Italia”. Chi lo ha conosceva lo descrive come un ragazzo educato e sorridente.

Appresa la notizia, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. "Non basterebbero pagine per raccontare quante ne abbiamo combinate... i ricordi e le innumerevoli albe stracolme di risate le porterò con me stanne certo, ah! la tua borsa nera Technics che mi regalasti per i miei 17 anni con dentro il triplo Africanism e qualche sigaretta spezzata, insieme ai flyers ormai datati del Marabù è ancora lì intatta dopo 20 anni e fa parte di me. Ciao fratellone Nicola Vox", sta scritto in un messaggio su Facebook.

"Fino all'ultimo ho sperato che c'è l'avresti fatta. Oggi è uno dei giorni più tristi della mia vita, mi mancherai da morire, a presto Amico Mio Nicola Vox", scrive l'amico Salvatore. E ancora: "Abbiamo passato momenti unici e indimenticabili insieme. Ancora stento a crederci. R.I.P. Amico mio Nicola Vox", scrive Mark.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 10 gennaio, alle 15,30 nella Chiesa Santa Maria degli Angeli e Convento Cappuccini ad Adrano.