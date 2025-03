Vittoria - "Grazie a tutti per gli auguri. Dicono siano 78 ma è una bugia perché un musicista non ha età". Così il musicista vittoriese Aldo Raffaele aveva ringraziato tutti appena tre mesi fa in occasione del suo compleanno.

Aldo è morto ieri. Conosciuto per la sua attività di musicista e compositore, aveva ricoperto anche il ruolo di assessore in una giunta municipale degli anni Novanta. Era il papà della cantautrice Cassandra.