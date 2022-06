Morto il nipote di Pamela Prati: «Una madre non può seppellire il figlio»

Roma - Lutto per Pamela Prati, la 63enne attice ex volto del Bagaglino ha annunciato su Instagram la morte del nipote evitando di precisare di quale delle sue tre sorelle - Caterina, Maria e Sebastiana - fosse figlio e mantenendo il massimo riserbo riguardo le cause della morte. "Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre…siamo devastati dal dolore - scrive pubblicando una foto del giovane tra le Instagram Stories -. Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro".

"Mia sorella vivrà a stento senza di te - aggiunge -. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio. Avevi ancora tanto da vivere… - conclude -. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l'eternità". Molti volti noti le hanno espresso nel post le loro condoglianza, da Laura Chiatti a Manila Nazzaro a Pamela Camassa e Nina Soldano; oltre, naturalmente, ai tanti fan della Prati.